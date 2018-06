Двойо першопричашнїки у Старим Вербаше

ВЕРБАС – У церкви Покрова Пресвятей Богородици у Старим Вербаше внєдзелю на велькей Служби Божей, двойо школяре другей класи прияли Першу причасц.

Соботу, дзень пред тим ше споведали, а Службу Божу служел парох о. Алексей Гудак, хтори их за тоту нагоду и пририхтал. Того року першу причасц прияли Олена Контра и Саша Ґайдош, а дзеци през рок на виронауку ходзели и до тей парохиї и у своїх школох.

Понеже два роки пред тим у тей церкви нє було першопричашнїкох, нєдзелю ше цала церква радовала, а после Служби Божей орґанизоване и друженє за шицких присутних.

