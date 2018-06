Школа подаровала кнїжки КПД „Карпати”

ВЕРБАС – Основна школа „Светозар Милетич” у Старим Вербаше пияток, 15. юния, подаровала вецей як 600 кнїжки Културно-просвитному дружтву „Карпати”.

„Карпатом” подаровани углавним кнїжки за штредню школу и узша фахова литература з обласци лингвистики; зборнїки, брошури, есеїстична литература. Медзи нїма и руски авторе, алє и Чопич, Андрич…преложени по руски.

Таки красни ґест Школа направела з идею же Дружтво „Карпати” место дзе „кнїжки буду жиц”. Вибор кнїжкох направела учителька Славица Мали, а на дарунку подзековал предсидатель КПД „Карпати” Славко Барановски.

