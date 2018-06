Нова драга у часци индустрийней зони

ШИД – Предсидатель општини Шид Предраґ Вукович, його заменїк Зоран Семенович и Никола Жежель, директор Розвойней аґенциї Войводини вчера, 18. юния, нащивели новозбудовану приступну драгу у индистрийней зони дзе ше находзи италиянска фабрика за продукцию часцох за обуй.

Слово о коло 300 метери асфалтней драги хтора би требала оможлївиц вигоднєйши условия за привредну дїялносц и прицагованє нових инвеститорох. Никола Жежель наглашел же АП Войводина дава потримовку за привредни розвой локалних самоуправох, за прицагованє инвеститорох и обезпечованє нових роботних местох. По словох Николи Лабуса, директора администрациї у фабрики Флекси Солен (Flexi Solen DOO), хвильково заняти 40 роботнїки, а планує ше же би по конєц рока роботу достали ище 80 особи.

