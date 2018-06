Отримане перше змаганє у вареню пасулї

ДЮРДЬОВ – У рамикох 27. Спортских бавискох „Яша Баков” всоботу, 16. юния опрез будинка КУД „Тарас Шевченко” першираз отримане змаганє у вареню пасулї у котлїку.

Змагали ше шейсц екипи зоз вецей наших местох, а найлєпшу пасулю уварели домашнї з КУД „Тарас Шевченко” I, главни кухар бул Мирослав Саламун, а у екипи були и Микола Кухар, Янко Цап, Владимир Балїнт и Саня Хромиш. Друге место завжала екипа КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, треце место екипа „Папивинґ” доо Вербас, а од штвартого по шесте место завжали екипа СД „Русин” зоз Руского Керестура, потим екипа зоз „Руского културного центру Нови Сад” и екипа „Тарас Шевченко” II.

Члени комисиї за оценьованє пасулї були Мирко Хромиш професийни кухар, Мирослав Такач предсидатель КУД „Тарас Шевченко” и Иван Папуґа предидатель Управного одбору Спортского здруженя Спортски бависка „Яша Баков”.

