Наташа Кашаї – школярка ґенерациї вербаскей Ґимназиї

ВЕРБАС – Наташа Кашаї, школярка штвартей класи вербаскей Ґимназиї „Жарко Зренянин”, вибрана за Школярку ґенерациї у тей школи. Шицки штири роки у Ґимназиї мала успих 5,00, а попри резултатох хтори витворйовала у порядней настави, визначела ше и у звонканаставних активносцох.

Як член линґвистичней секциї каждого року участвовала на шицких уровньох змаганьох, од општинского по републичне, з обласци: сербски язик и язикова култура. Найлєпши резултат витворела у трецей класи, кед у Тршичу освоєла треце место на Републичним змаганю зоз сербского язика и язиковей култури.

Того року участвовала и на Републичним змаганю зоз росийского язика. Под час школованя у Ґимназиї участвовала и на школских приредбох и литературних конкурсох, дзе тиж доставала награди.

Активна є и у спорту, роками тренирала джудо и посциговала одлични резултати. Любов ґу язиком водзи ю на студиї росийского язика. Наташа планує предлужиц школованє на Филозофским факултету у Новим Садзе, дзе на основи резултатох хтори витворела кед забрала треце место на Републичним змаганю, будзе ошлєбодзена покладаня примацого испиту зоз сербского язика.

