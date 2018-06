Контракт за „Публика у фокусу” уручени и Заводу за културу войводянских Руснацох

НОВИ САД – Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами Драґана Милошевич уручела вчера контракти представнїком 21 институциї и установом култури з Нового Саду, Ириґу и Беочину, чийо програми потримани на конкурсу „Публика у Фокусу”, медзи хторима и Завод за културу войводянских Руснацох.

Слово о конкурсу хтори розписала Фондация „Нови Сад – Европска престолнїца култури – 2021”, а зоз 20 милиони динари, за тераз потримани 32 програми.

Средства за проєкти обезпечел Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами. То часц од вкупно 87 милиони динари кельо у прешлорочним покраїнским буджету плановане за потримовку проєкту „Нови Сад – Европска престолнїца култури – 2021”.

На потписованю и уручованю контрактох присуствовал и Неманя Миленкович, директор Фондациї „Нови Сад – Европска престолнїца култури – 2021”.

Проєкт под назву „Културне нашлїдство през мой обєктив” Завода за културу войводянских Руснацох потримани зоз 550 тисячи динари и ма за циль обєдинїц младих припаднїкох рускей, влашскей, бунєвацкей, ческей, ромскей и сербскей заєднїци на иновативним приступу очуваня власней етнїчней традициї. Контракт у мено Заводу за културу войводянских Руснацох, як ношителя того проєкту, потписала директорка Анамария Ранкович. Тот проєкт, котри визначує руску заєднїцу як отворену за интеркулурални диялоґ, будзе тирвац од септембра 2018. по юлий 2019. року.

