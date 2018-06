КОЦУР – У ОШ „Братство єдинство” у Коцуре школяре осмих класох, як и шицки у Сербиї, пондзелок, вовторок и вчера мали Закончуюци испит пред уписом до штреднєй школи.

Пондзелок, 18. юния, школяре ришовали тест зоз мацеринского язика, стреду, 19. юния, з математки и вчера комбиновани тест з биолоґиї, физики, хемиї, историї и ґеоґрафиї.

Закончуюци испит у Коцуре ришовал 61 школяр, медзи нїма у рускeй класи 17 школяре.

Прелиминарни резултати буду познати наютре и кажди школяр свой резултат годзен превериц при директорки школи Славици Байор. Конєчни и официйни резултати буду познати по нєдзелї.

