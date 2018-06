У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацецпияте (25) тогорочне число новинох „Руске слово” уж зоз випатрунком насловного боку нагадує актуални лєтнї теми, як цо закончена тлачидва ярцу и предстояца жатва жита, як и наиходзаци 57. Фестивал рускей култури „Червена ружа” 2018.

И у новинох Руске слово од того числа рушела лєтна шема, та так, место рубрики „Анатомия”, идзе „Интермецо”, и у тим чишлє предстване Месна библиотека у Руским Керестуре.

У рубрики „Тижньовнїк” пише о преподаваню „Час препороду: Руснаци и стварянє Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох – Югославиї”, хторе отримане вовторок,19. юния у Културним центру Нового Саду и на хторим потолкована улога Руснацох на Велькей народней скупштини котра ше одбула у Новим Садзе, 25. новембра 1918. року, дзе ше гласало и одлучело о присоєдинєню Войводини Кральовини Сербиї, а на хторей предшедал грекокатолїцки парох Нового Саду, протоєрей Йован Хранилович.

У Тижньовнїку и текст о тим же у наиходзацим периодзе у Народней скупштини Републки Сербиї на пленарних зашеданьох посланїки годни бешедовац на своїм мацеринским язику.

У рубрики „Нашо места” тексти: о ушореню центра Руского Керестура, о схадзкох скупштинох општинох Вербас и Шид и новей драги у индустрийней зони у Шидзе, о рочним стретнуцу волонтерох и занятих у Каритасу Сербиї. Як и текст о активносцох огньогасцох у Коцуре.

На бокох рубрики „Економия” тексти о продукциї малинох и ягодох у Дюрдьове, о урожаю ярцу, о розгваркох предсидателя општини Вербас зоз представнїками Фонда „Европски роботи” и о схадзки Општинскей ради у Кули.

На бокох рубрики „Култура и просвита” о законченю школского рока и матурантох у Руским Керестуре, о успихох школярох Основней музичней школи Оддзелєня у Руским Керестуре, о закончуюцих програмох предшколских установох у Руским Керестуре и Дюрдьове, о приєму першоласнїкох у Основней школи у Коцуре.

Ту и тексти о додзельованю награди часописа „Шветлосц” у НВУ „Руске слово”, о 50-рочнїци Фестивала поезиї младих у Вербаше, як и наява за предстояци 57. Фестивал рускей култури „Червена ружа”.

У рубрики Мозаик текст о планох студентох, як препровадза наиходзаце лєто.

На бокох рубрики „Духовни живот” о першей причасци у Кули, Вербаше, Дюрдьове.

На бокох рубрики Людзе роки живот стретнуце зоз дакедишнїм горяком Мирком Майхером з Бикичу.

На бокох рубрики „Спорт” тексти о 21. Шветовим першенстве у фодбалу у Русиї, о рукометним турниру у Дероню, о змаганю у вареню пасулї у котлїку, хторе отримане у Дюрдьове у рамикох 27. Спортски бависка „Яша Баков” и о фодбалских змаганьох по наших местох.

У рамикох лєтней шеми на предостатнїх 38 и 39 боку новинох рубрика „Хладок и горуци тепши” у хторей ше обявює рецепти.

