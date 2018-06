Нови столи и лавки на базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – На базену у Руским Керестуре ЯКП „Руском” поставело три нови столи и по два лавки ґу каждому, ґу уж постояцим двом комплетом котри пооправяни на роботней акциї прешлого тижня.

У рамикох истей роботней акциї заменєни и поламани латки на лавочкох коло базену котри пред даскельо роками преселєни зоз центру валала, та уж єст и поламани нови латки, цо указує наисце нє таку красну слику о нашим одношеню ґу явному маєтку. – Пред тижньом зме оправяли лавочки, а нєшка уж видзиме же єст нови поламани латки на нїх. Нєшка нашо роботнїки поставяю тоти три нови комплети котри буду на хасен шицким гражданом валалу. З тей нагоди, модлїме шицких же би мерковали и чували тото цо маме, та же би после хаснованя и пребуваня на базену за собу позберали шмеце – толкує директор Рускому Иґор Фейди.

