ШИД – Духовни вежби за священїкох з Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї, седми по шоре, хтори тирвали од пондзелку, закончени вчера.

Участвовали 15 нашо священїки на чолє з апостолским еґзархатом преосвященим владиком кир Георгийом Джуджаром.

Казательнїк на вежбох бул о. Матей Марцин зоз Михайловцох зоз Кошицкей епархиї зоз Словацкей Републики.

Тиж отримани и богослуженя зоз милитвами и панахидами за упокоєних владикох и священїкох.

