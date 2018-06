За викенд Филм Фестивал

ВЕРБАС – У Равним Селу од 23. по 25. юний будзе отримани други по шоре Филм Фестивал, под руководством ґлумца и редителя Лазара Ристовского, хтори по походзеню з того валалу.

Попри Ристовского, на Фестивалу буду значни актере домашнєй кинематоґрафиї, як и представнїки филмскей индустриї з иножемства.

Святочне отверанє фестивала будзе на соботу 23. юния, наявене же фестивал отвори млади и шветово познати ґлумец Милош Бикович, а на святочносци отвераня наступя и ґлумци зоз класи Лазара Ристовского – Снежана Савич, Лїляна Стєпанович и Радош Баїч.

Повод за отримованє того Фестивалу обнова Дома култури у Равним Селу, та на соботу будзе отримана и конференция за медиї на хторей буду представени плани за обнову того обєкту.

Други циль манифестациї промоция младих авторох, буду додзелєни награди „Златна чутка” за найлєпши филм по вибору публики, за найлєпшого редителя дебитанта, як и плакета „Златна чутка” за младого автора.

Попри проєкцийох филмох, Фестивал будзе мац велї програми под час шицких трох дньох. Главни програми буду отримани на терену споза Дома култури, а други у Основней школи, Месней заєднїци и на маєтку Дорф, и шицки буду безплатни за нащивительох.

Детальну програму Фестивалу мож опатриц на адреси ravnoseloff.com/#program.

(Опатрене 22 раз, нєшка 22)