Пенєж од награди будзе унапрямени на опреманє сензорней хижи

ВЕРБАС – Як одлучели гражданє хтори участвовали у анкети, општина Вербас унапрями 23 тисячи евра, хтори освоєни у наградним бависку „Вежнї рахунок и победз 2018” до проєкту „Опреманє сензорней хижи за потреби дзецох з инвалидитетом”.

Тота анкета отримана од 6. по 14. юний у шицких месних заєднїцох и у Канцелариї за младих, а побиднїцки проєкт достал 1 129 гласи.

Други два проєкти мали значно менєй гласи, а то проєкт „Ушоренє трибинох и санированє теренох Ясики и Винїци” зоз 112 гласи и проєкт „Ушоренє Центру за физичну културу Драґо Йовович” з 67 гласи.

