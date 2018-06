У Вербаше будзе гуманитарне змаганє „Плївай за Желька”

ВЕРБАС – Гуманитарна акция „Плївай за Желька” будзе отримана ютре, 23. юния, у Центру за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше, а котизация будзе виношиц 300 динари по особи.

На гуманитарну акцию поволани члени шицких спортских клубох и здруженьох з општини Вербас, як и шицки гражданє хтори зоз плїваньом 50 м у шлєбодним стилу жадаю помогнуц Желькови Шантови зоз Коцура.

Желько Шанта школяр трецей класи коцурскей Основней школи „Братство єдинство” и одмалючка ше бори зоз запалєньом ока пре хторе му вше баржей слаби вид. Понеже уж ма заказану операцию котра му може барз помогнуц, по конєц юния треба назберац 5 000 евра. До збераня средствох уключело ше и Гуманитране здруженє „ЕМпата” коте и орґанизатор тей акциї.

Людзе котри маю добру дзеку помогнуц, а нє годни того дня присц до Вербасу и уплациц котизацию, свой добродзечни прилог можу уплациц и на динарски жиро рахунок „ЕМпати” у Ерсте банки: 340-11017528-96, лєбо на девизни рахунок тиж у Ерсте банки: 340-10028239-54.

