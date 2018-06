Вишол нови МАК

НОВИ САД – У новим, юнийско-юлийским двочишлє младжского часопису МАК, хторе вишло вчера, „У фокусу” перши рецитатор Сербиї Мирослав Малацко з Руского Керестура, Штварта наукова конференция за студентох, младих науковцох и фаховцох, як и розгварка зоз инжинєром технолоґиї Андреу Рац з Керестура о фаховей пракси у Белґиї

„МАК-ов колаж” упознава читачох зоз Марком Буилом з Коцура, школяром руского оддзелєня керестурскей Ґимназиї, як и зоз студентку китайского язика Маю Бодваи з Керестура.

У „Швету науки и технолоґиї” мож ше здогаднуц, лєбо дознац цо то танґрам, и пробовац го направиц, у рубрики „Спорт и рекреация пречитац о Спортским дружтве „Русин”, хтори того року полнї 95 роки, а у рубрики „Упознай себе” превериц историйне знанє.

Понеже МАК идзе на лєтнї розпуст, та шлїдуюцираз видзе у септембру, тиж так як двочисло, зоз штирома боками вецей, нови МАК обвисцуєи хтори то младежски збуваня буду отримани през лєто.

