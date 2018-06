На ютре у Водици Школярски дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици, на ютре, традицийни Школярски дзень, а Служба Божа будзе на 11, 30 годзин. Обчекує ше школярох и студентох з керестурскей и других наших парохийох.

Школярски дзень ма длугу традицию ище од штредку прешлого вику, як подзековне паломнїцтво школярох за успишно закончени школски рок, та так будзе и того року. Под час Служби Божей будзе нагоди и за св. Споведз, а по Служби, закуска и друженє.

Пре школярски дзень дзецинскей Служби на 11, 30 у Катедралней церкви нє будзе.

Служба Божа у Водици будзе и нєшка вечар на 19 годзин, а так и кажду соботу вечар цо пракса запровадзена од прешлого року та можу до Водици присц и вирни з других парохийох и тоти цо пре роботу на швета хтори падаю роботни дзень нє можу нащивиц тото нашо єдине марийово святилїще.

