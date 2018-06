У Бикичу ше будує водовод

БИКИЧ – Вибудов водоводу у Бикичу идзе по плану, у Планинскей улїци водоводни циви уж положени, викопани ярок у Подрумскей улїци и шлїдзи кладзенє цивох, а роботи ше предлужа и у двох бочних улїчкох.

По словох Деяна Бобаля, предсидателя Дочасового цела у Месней заєднїци Бикич, роботи буду предлужени з покладаньом цивох у главней Чапаєвей улїци, а шицки роботи на водоводней мрежи би мали буц закончени по 1. октобер. Вибудов водоводу у Бикичу и Привиней глави инвестиция вредна 42 милиони динари хтори обезпечели, по проєкту, покраїнски Секретарият за польопривреду, лєсарство и водопривреду АП Войводини и општина Шид, подобне як цо будовани прешлого року водовод у сушедним Соту.

