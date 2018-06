Отримани концерт з нагоди Медзинародного дня музики

ШИД – З нагоди Медзинародного дня музики, 21. юния, на лєтнєй бини при Културно образовним центру отримани концерт под назву „ Музика мойого краю”. На концерту попри других, наступели и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду и КПД „Иван Котляревски” зоз Бикичу, чийо ше шпивацки ґрупи представели зоз венчиками руских шпиванкох. Наступели и хор Здруженя пензионерох „Єшень живота” и инвалидох роботи „Златни глас”, Шпивацка ґрупа Здруженя женох „Шидиянке”, горватски КУД „Шид”, представнїки Ромох, а на концу зоз танцами зоз юга Сербиї ше представели члени сербского КУД „Святи Сава”. Орґанизаторе концерта були Уния женох СНС як и Совит за медзинационални одношеня и Совит за културу СНС.

