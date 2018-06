На месце „Смарґльових баґренох” буду нови древа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох у валалє тирва реконструкция центру, з котру предвидзене поставянє бехатон коцкох у парку. З истим проєктом заплановане ушориц и простор дзе прешлого року спилєни штири „Смарґльово баґрени”. Виберанє бетонских дражкох котри ше меняю, уж при концу, а вчера розпочате и виберанє часци асфалту з боку Русинскей улїци, дзе були „Смарґльово баґрени. З проєктом предвидзене же би на тим месце були посадзени нови штири древка, а буду направени и пейц паркинґ места, алє крижом, тє. з боку у напряме улїци.

Роботи у центру почали пияток 15. юния, а законченє мож обчековац найпознєйше за 30 днї од початку.

