Одлучене цо ше купи за пенєж з наградного бависка

КУЛА – Гражданє општини Кула мали нагоду гласац за єден спомедзи трох понуктих проєктох, котри будзе реализовани зоз средствох достатих з наградного бависка „Вежнї рахунок и победз 2018”.

Гласац ше могло у Кули у Услужним центру и у каждим населєним месце општини, так же вкупно було 667 гласи, а котрих лєм коло 40 гласи з Керестура. Найвецей, аж 513 гласи достал проєкт набавки апарату за реанимацию-дефибрилатора за потреби наглей помоци, 138 гласи були за диґитализацию рендґен апарату у Дому здравя, а лєм 15-еро гласали за законченє вибудови азилу за напущених псох.

Дефибрилатор будзе софинансовани зоз 23 000 еври з наградного бависка и зоз 360 000 динари котри ше видвої зоз буджету локалней самоуправи.

Директор кулского Дому здравя Жарко Шевин з тей нагоди подзековал шицким цо препознали тот проєкт як приоритетни, а медзи иншим визначел же дзекуюци тому, општина Кула будзе мац наймодернєйшу службу наглей медицинскей помоци у околїску.

