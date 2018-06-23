Лєтня школа у Попрадзе од 2. по 8. юлий

РУСКИ КЕРЕСТУР – Лєтна школа у Попрадзе у Словацкей Републики, за руски дзеци того року будзе отримана по штварти раз у периодзе од 2. по 8. юлий. Орґанизатор, як и прешлих рокох, Национални совит рускей националней меншини.

– До лєтней школи плановане же би пошли коло 30-еро дзеци котри виучую руски язик з елементами националней култури як виборни предмет и школяре з порядней настави зоз Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова. Школа обдумана за школярох котри ше през школски рок на даяки способ визначели зоз своїма успихами – гвари предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач.

До Попраду иду и седмеро викладаче – наставнїци руского язика Каролина Папуґа и Сенка Бенчик, о. Владимир Еделински Миколка будзе викладац виронауку и историю, ґеоґрафию Дарко Бобаль, информатику Далибор Болдиш, музичне Сашо Палєнкаш, а за рекреацию будзе задлужени Деян Будински.

Национални совит финансує трошки змесценя, єдзеня и осиґураня, a по конкурсу з Покраїнского секретарияту за образованє обезпечена часц драгових трошкох у виносу од 70 000 динари. До єшенї ше обчекує ище 100 000 по тей основи. По перши раз, по одлуки Одбору за образованє и школяре участвую зоз часцу од 2 500 динари.

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