У Водици бул Школярски дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водици, вчера на швето Рождество Йоана Хрестителя по григориянским календаре, отримане подзековне паломнїцтво –Школярски дзень.

Службу Божу на 11.30 годзин служели штирме священїки, о. Владимир Мудри з Канади, парох коцурски о. Владислав Рац, парох беркасовски о. Владимир Еделински Миколка и капелан кулски о. Платон Салак ЧСВВ. Двоме домашнї капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта споведали, а парох о. Михайло Малацко наказовал.

У казанї о. Малацко потолковал швето хторе ше того дня означело и особу пророка претечи Йоана Хрестителя хтори ясно розгранїчовал добре од зла. На тото поволани и шицки християнє, а добре то и будз подзєковни за прияти дари як цо то и успишно закончени школски рок.

На школярским паломнїцтве того року було барз вельо дзеци, їх родичох и фамелиї, а попри домашнїх орґанизовано з парохом и вироучительками традицийно пришли коцурски школяре, а було поєдинєчно и паломнїкох з Кули, Нового Саду, Вербасу, Београду та и зоз Канади. По Служби домашнї волонтере Каритасу за шицких паломнїкох пририхтали закуску и дружтвени и спортски бависка, як то од вше було на тим паломнїцтву хторе ма длугу традицию.

