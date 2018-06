Амонияк нє може чуриц до воздуху

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рускокерестурскей хладзальнї „АБЦ фуд”, штварток 14. юния виключена струя пре нєвиплацене длуство, чечуца робота и преробок у погону дочасово застановени, лєм заняти на отримованю системи поряднє робя.

До еколошкей катастрофи нє може присц нї на яки способ понеже ше амонияк, котри ше хаснує як найефикаснєйши флуид у розхладзованю и змарзаню, находзи у завартей системи, та його чуренє до воздуху нєможлїве.

– Приповедка же амонияк чури до воздуху видумана, амонияк нє може чуриц понеже то заварта система. Найвекша опасносц то розпущованє роби котра змесцена у хладзальнї. Уключенє струї ше обчекує нєшка, а за тераз у коморох отримуєме температуру на минус дзешец ступнї, цо нє загрожує квалитет роби, алє вшелїяк же найвекша чкода може настац кед би ше роба розпущела – толкує нам директор хладзальнї Любомир Надь, та надпомина, як реаґованє на нєточни приповедки о количеству амонияку, же у системи хладзальнї єст 5 тони.

По вимиреню длуства, обчекує ше уключенє струї, а з тим же почнє и преробок у погону.

