РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дому култури Керестурци нєшка можу добродзечнє дац крев у чаше од 9,30 по 11,30 годзин.

Крев можу дац полнолїтни и здрави особи, а пред самим даваньом вони прейду и лїкарски препатрунок.

Акцию даваня креви орґанизую Червени криж општини Кула и Завод за трансфузию Войводини.

(Опатрене 22 раз, нєшка 22)