Нєшка розгварка за роботу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка, 26. юния з початком на 9 годзин, мож присц на розгварку за роботу, котра будзе отримана у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур.

Роботодаватель „Real knitting” глєда векше число роботнїкох у текстилней индустриї за свойо погони у Бачкей Паланки, Челареве и Ґайдобри. Потребне мац закончену основну школу, роботне искуство нє услов, а превоз обезпечени.

Тото стретнуце роботодавателя и нєзанятих орґанизує кулске оддзелєнє Националней служби за обезпечованє роботи Филияли Зомбор.

(Опатрене 47 раз, нєшка 47)