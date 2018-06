Општина Кула дала лаптопи найлєпшим школяром

КУЛА – Предсидатель општини Кула Велибор Милоїчич, 12 школяром ґенерациї з основних и штреднїх школох тей општини уручел традицийни награди – лаптопи. Медзи наградзенима и школяре ґенерациї керестурскей Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” Леон Юрич и Дорис Бучко.

На окремней шветочносци у голу Скупштини Општини предсидатель Милиїчич зоз сотруднїками повинчовал присутним найлєпшим школяром на їх вельким труду, роботи и посцигнутих резултатох як и їх родичом, оддзелєнским старшином и директором на потримовки и добрим унапрямованю. После уручених наградох Милоїчич им пожадал подобни успихи и у дальшим школованю, а кед го законча, же би ше врацели до того штедку и зоз своїм знаньом допринєсли розвою своєй општини.

(Опатрене 36 раз, нєшка 36)