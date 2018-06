НОВИ САД – У найновшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на штварток на 20 годзин, зоз госцами у студию будзе наявени 57. Фестивал рускей култури „Червена ружа” хтори ше отрима у Руским Керестуре 29. и 30. юния.

У предлуженю емисиї буду емитовани музични нумери у забавним духу зоз скорейших „Червених ружох”.

Треца часц емисиї резервована за „Пулс младих”, а на концу будзе емитовани прилог зняти у Естониї.

