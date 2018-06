Матурски рочнїци седем ґенерацийох, найстаршей 60-рочнїца

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре всоботу, 23. юния матурски рочнїци означели аж седем розлични ґенерациї, медзи нїма два ґенерациї 5 и 10 роки од законченя Ґимназиї „Петро Кузмяк”, а гевти од 10 по аж 60 роки од законченя керестурскей Основней школи.

Свойо сходи два з нїх започали у самей школи, а гевти ше дружели у керестурским ресторану „Червена ружа”. Найинтересантнєйши були найстарши, школяре хтори преславели 60-рочнїцу своєй малей матури и хтори ше до школского будинку зишли на 11 годзин. Народзени су у трох рокох 1942, 1943. и 1944. року и, як то у тот повойнови час було, ходзели до єдней класи розлични дзеци, велї и повторйовали класи, велї и нєпозакончовали. Но од 96 уписаних до першей класи, през осем роки их єден час було аж 114, осму класу закончели лєм 52-йо школяре. То було 1958. року, а на соботови сход пришли 33-йо з нїх. Зишли ше у найновшим будинку Школи „Петро Кузмяк” дзе их дочекала директорка Хелена Пашо Павлович, а з нїма була и їх оддзелєнски старшина наставнїца Мария Чакан. На тей почесней годзини шицких присутних класна преволала и вони ше представели цо посцигли у живоце, а потим ше ище до пополадньових годзинох дружели на полудзенку у керестурским ресторану.

