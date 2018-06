Плакета подзековносци места Свиднїк Йоакимови Грубеньови

СВИДНЇК – Pod чas фестивалу „Швето култури Русинох-Українцох Словацкей Републики” хтори од 15. по 17. юний отримани у Свиднїку 64. раз, городоначалнїк Свиднїку Ян Голодняк уручел Йоакимови Грубеньови з Нового Саду Плакету подзековносци за його активне участвованє у витворйованю сотруднїцтва медзи Свиднїком и Општину Вербас, хторе тирва уж 10 роки.

Йоаким Грубеня, хтори член Одбору за службене хаснованє язика и писма Националного совиту Руснацох и його представитель у комисиї Координациї националних совитох за тоту обласц, а тиж и член Вивершного одбору Союзу Руснацох Українцох Сербиї, уж вецей роки активни учашнїк и промотер запровадзованя сотруднїцтва наших орґанизацийох з рускима и українскима орґанизациями и здруженями у державох Горнїци, насампредз у Словацкей и Польскей.

Фестивал „Швето култури Русинох-Українцох Словацкей Републики” орґанизує Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики. На нїм ше представя традицийна и сучасна култура Русинох и Українцох зоз Словацкей, алє и других державох дзе жию тоти заєднїци.

То найстарши фолклорни фестивал у Словацкей, а того року було його 64. виданє. На Фестивалу присуствовали и делеґациї Обєднаня Лемкох зоз Польскей и Союзу Руснацох Українцох Сербиї.

На Фестивалу бул и член Националного совиту рускей националней меншини и предсидатель його Роботного цела за младеж Саша Сабадош.

