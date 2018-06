Кнїжки на дарунок найлєпшим школяром

ШИД – Предсидатель општини Предраґ Вукович вчера приял найлєпших школярох и школярох ґенерациї зоз основних и штреднїх школох у општини Шид. Вкупно 33-йо школяре були на приєму и од предсидателя Вуковича достали кнїжки на дарунок. Предсидатель пожадал школяром и на далєй вельо успиху у ученю и наглашел же локална самоуправа у прешлим року оможлївела адаптованє будинка ОШ „Сримски Фронт” у Шидзе, а того року буду обновени будинок ОШ „Бранко Радичевич” у Шидзе, як и школски будинки у Беркасове и Моловину.

