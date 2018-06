КОЦУР – Здруженє „Музични куцик” нєшка у просторийох коцурского Етно клуба „Одняте од забуца” орґанизує Рочни концерт на котрим школяре през музику укажу цалорочну роботу.

На концерту буду участвовац дзеци котри у „Музичним куцику” уча грац на розличних инструментох.

Концерт почнє на 19 годзин, а уход будзе шлєбодни.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)