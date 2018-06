У Етно клубе отримани Рочни концерт „Музичного куцика”

КОЦУР – Школяре музичного здруженя „Музични куцик” з Нового Саду у Етно клубе „Одняте од забуца” вчера, 26. юния, отримали Рочни концерт, на хторим участвовали 20 школяре з Коцура, Жаблю, Дюрдьова, Темерину, Сириґу и Кисачу. Школяре музичного здруженя на клавиру, гушлї и гармоники одграли вецей класични композициї шветово познатих композиторох як цо то Бетовен, Хайдн и Моцарт. Школярох пририхтали наставнїки: Каталина Зубич, Дьордє Недельков, Наталия Ґоловачук Марушич.

Концерт провадзела числена публика, а школяре на концу достали подзекованя за успино отримани концерт.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)