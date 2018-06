Крев добродзечнє дали 24-еро Керестурци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Добродзечней акциї даваня креви, хтору у просторийох Дому култури орґанизовали Червени криж Кула и Завод за трансфузию Войводини, вчера крев дали 24-еро Керестурци. Исти дзень Акциї орґанизовани и у Липару, дзе ше одволали 7 давателє и у Крущичу, дзе крев дали 15 особи, а пред даскельома днями у Кули 63, и у Червинки 53 особи.

Акция о два тижнї будзе ище у Сивцу и по словох секретарки кулского Червеного крижу Неди Раячич барз су задовольни з одволаньом жительох и у тей другей тогорочней акциї, а окреме у Керестуре, поготов же велї завжати зоз сезонскима роботами.

Шлїдуюца, треца тогорочна акция будзе у октобру, а по новим закону орґанизую их виключно Червени криж и покраїнски Завод за трансфузию.

