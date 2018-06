У валалє були туристи зоз Словениї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски Керестур пондзелок 25. юния нащивели 48-еро туристи зоз Словениї, котри прейґ аґенциї зоз Краню путовали по Войводини. У опису туристичного аранжману им медзи иншим була нащива Керестура, найвекшого руского валалу дзе ше продукує паприґа.

Словенци полудньовали у ресторану „Червена ружа”, дзе свойо понуканє продуктох представело Туристичне здруженє, Здруженє паприґарох „Капсикум анум” и Здруженє женох „Байка”.

Тристох привитала предсидателька туристичного здруженя Любица Няради котра медзи иншим представела валал и жительох.

– Значне же туристи пришли до валалу, а нам у цилю же би зме запровадзели сотруднїцтво зоз туристичнима аґенциями, котри би Руски Керестур положели до понуканя своїх путованьох. Дали зме им два понуканя, у котрих стої нащива церкви и замку зоз етно столом. Же валал интересантни за туристох потвердзує и факт же зме на своїх штандох попредали надосц продукти и сувенири – толкує Нярадийова.

