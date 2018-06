Диждж прерива жатву

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочна жатва у рускокерестурским хотаре почала два тижнї скорей як прешлого року, перши одкоси ярцу спадли ище 2. юния, а жито ше почало тлачиц штредком мешаца. Жатва почала вчас, алє пре хвилю годна потирвац длужей як цо ше обчековало.

Ситуация на тарґовищу подобна як и прешлого року, у Руским Керестуре мож предац жито на штирох одкупних местох, дзе ше понука розлична аконтна цена, 15,5 и 16 динари по килоґраму, а наявене и доплацованє по утвердзованю конєчней цени.

Цо ше дотика квалитету и квантитету урожаю вон релативно добри, по гольту ше тлачи медзи 46 и 48 метери, а дзепоєдни и до 50 метери. Гектолитерска чежина менша од прешлорочней, руша ше од 71 до 79 кґ/гл, а влага задоволюца коло 14.

Нєпреривни паданя и пременлїва хвиля, одлужели жатву, а парасти котри нєвитлачели понагляю же би то зробели накадзи ше за то укаже нагода.

(Опатрене 33 раз, нєшка 33)