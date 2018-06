У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацецшесте (26) тогорочне число новинох „Руске слово” у рубрики Интермецо на другим боку пише o Церковней библиотеки на Парохиї и о библиотеки Каритасу у Руским Керестуре.

У рубрики Тижньовнїк пише о потримовки Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами проєкту Завода за културу войводянских Руснацох, хтори єден зоз 21 институцийох и установох култури з Нового Саду, Ириґу и Беочину, чийо програми потримани на конкурсу „Публика у Фокусу”; а ту и текст о прилапйованю пакета меншинских законох у Скупштини Сербиї.

У рубрики Нашо места тексти о продукциї малинох у Коцуре и нїзкей одкупней цени; о реґионалним еколоґийним проєкту за Нови Сад и општини Южнобачкого реґиону, як и же у Шидзе и Жаблю означени Дзень добродзечних давательох креви; о ушореню центра Руского Керестура, о комуналним ушореню Вербасу, як и нащиви туристох зоз Словениї до Руского Керестура.

На бокох рубрики Економия о косидби у Керестуре и Дюрдьове, о защити од огня у општини Жабель под час жатви, о ситуациї у хладзальнї АБЦ у Руским Керестуре.

У рубрики Духовни живот о Школярским дню у Водици и духовних вежбох у Шидзе за священїкох нашого Апостолского еґзархату.

У рубрики Култура и просвита – текст о тим як Општина Кула наградзела найлєпших школярох, о фестивалу филма у Равним Селу, о концерту у Шидзе з нагоди Медзинародного дня музики.

У додатку Литературне слово представени нашо руски поетове на вербаским Фестивалу поезиї младих, а ту и интервю зоз поетом Мирославом Ковачом з Вербасу.

У рубрики Людзе, роки, живот стретнуца зоз: Геленку Джуньову з Керестура, Ану Пеїчич зоз Цириху, народзену Шепински з Дюрдьова и Емейдийову фамелию з Руского Керестура.

У рубрики Спорт тексти о Сходу и змаганю горякох у Шидзе, о здравствених роботнїкох хтори ше у Руским Керестуре стараю о здравю спортистох и 10. маратону у Кули.

Предостатнї два боки з рубрику Хладок и горуци тепши резервовани за рецепти.

(Опатрене 37 раз, нєшка 37)