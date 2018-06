На соботу будзе „Керестурски саям”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу 30. юния у Майсторским доме, з початком на 10 годзин будзе отримани „Керестурски саям” котри ше уж по традициї отримує у рамикох фестивалу „Червена ружа”.

На сайме буду представени продукти поднїмательох, старих ремеслох и ручних роботох, а попри тим нащивительом буду презентовани и дзепоєдни стари ремесла.

Орґанизаторе сайму Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох Руски Керестур и Здруженє женох „Байка”, а покровителє сайму Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство АП Войводини и Општина Кула.

(Опатрене 30 раз, нєшка 30)