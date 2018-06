На ютре почина „Ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На ютре у Руским Керестуре почина 57. Фестивал рускей култури „Червена ружа”, хтори будзе тирвац два днї – 29. и 30 юния, у орґанизациї Дому култури Руски Керестур.

Фестивал почнє на 16,30 годзин з отвераньом подобовей вистави малюнкох и рисункох младей уметнїци з Нового Саду Лари Петкович хтору у Спортскей гали отвори подобови уметнїк з Вербасу Владо Няради.

На 17 годзин у дворе Школи „Петро Кузмяк” почнє ювилейне 50. „Червене пупче” На нїм буду виведзени дзешец нови композициї за дзеци, як и традицийни и модерни танци, а будзе и вистава дзецинских русинкох на тему родзеного дня „Червеного пупча”.

Исти вечар на на 22 годзин почнє манифестация „Червена ружа”, на хторей наступя 12 млади шпиваче и музичаре з Дюрдьова, Коцура, Нового Саду и Руского Керестура. Вони ше того року буду змагац за найкрасши дзивоцки глас зоз рускима забавнима шпиванками, за найлєпшу авторску композицию и за награду за вкупни наступ.

На други дзень Фестивалу, на соботу, 30. юния, од 10 годзин у Майсторским доме почнє Керестурски саям, а у школским дворе на 21 годзин почню „Одгуки ровнїни”, ревиялни наступ руских ансамблох, а потим наступи и госцуюци ансамбл КИЦ „Младосц” з Футоґу.

Обидва днї после програмох будзе друженє за учашнїкох и публику. На пияток будзе грац бенд „Банда дрвена”, у орґанизациї младежскoго здруженя „Pact Ruthenorum”, док на соботу наступи „Кикирики бенд”. Тиж так, под час обидвох фестивалских дньох од 14 до 20 годзин за нащивительох будзе отворена Музейна збирка у будинку „Замок”.

Цена уходнїцох за Фестивал 200 динари на дзень, а уход за дзеци шлєбодни. За Фестивал обезпечени милион 270 тисячи динари зоз вецей жридлох, од Републики, Покраїни, Општини Кула и Националного совиту Руснацох, а першираз и од Амбасади України у Сербиї.

