Розподзелєни пенєж за традицийну и сучасну творчосц

НОВИ САД – На 10. схадзки Управного одбору Завода за културу войводянских Руснацох, хтора вчера отримана у шедзиску тей установи у Новим Садзе, розподзелєни средства по Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї у 2018. року, чий буджет милион динари.

Вкупно на конкурс сцигли 24 прияви, хтори придали 10 розлични кандидати. Шицки окрем двох сполнєли критериюми конкурсней прияви.

На основу ранґ лїстини хтору предложела штирочлена Комисия за бодованє, УО Заводу финансийно потримал шлїдуюци програми: Коцурска КУД „Жатва” достала 58 тисячи динари за дзецински тамбуркови оркестер, и 60 тисячи за роботу фолклорного ансамблу.

КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова за роботу музичней секциї достал 70 тисячи, за фолклорну секцию 68 тисячи, а за жридлово шпиванє 65 тисячи динари.

КПД „Дюра Киш” зоз Шиду за роботу оркестри достал 60 тисячи, а за шпивацку секцию 64 тисячи динари.

Вербаски КПД „Карпати” за пририхтованє тамбуровей оркестри достали 57, за фолклорну секцию 60, за жридлову шпивацку ґрупу 55, а за хорску секцию 59 тисячи динари.

Новосадски РКЦ тиж достал потримовку за штири активносци – за наступ на фестивалу оркестрох 70, на фолклорним фестивалу 67, за наступ на фестивалу жридлового шпиваня 65 тисячи динари, а за наступ на хорским фестивалу 67 тисячи динари.

Кулски РКУД „Гавриїл Костелнїк” за пестованє жридлового шпиваня достал 55 тисячи динари. По Конкурсу за потримовку Програмом сучасней уметнїцкей творчосци, чий буджет 450 тисячи динари, УО Заводу розподзелєл 275 тисячи динари.

По тим Конкурсу, РКУД „Гавриїл Костелнїк” зоз Кули достал 40 тисячи за дзецинску драмску секцию и 30 тисячи за монодраму, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова 40 тисячи за роботу драмскей секциї, РНТ „Петро Ризнич Дядя” 70 тисячи динари за представу, Дружтво за руски язик, културу и литературу 45 тисячи динари за друкованє кнїжки, а Оддзелєнє за русинистику 50 тисячи за исту намену.

Понеже 175 тисячи динари остали нєрозподзелєни, Управни одбор одлучел розписац нову Явну поволанку за исту обласц културней творчосци.

На схадзки УО Заводу за културу присуствовали седем од дзевец членох и директорка Заводу Анамария Ранкович, а водзел ю предсидатель УО Миломир Шайтош.

