Промоция кнїжки Закарпатска Україна

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 30. юния, з початком на 18 годзин, у будинку школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре будзе отримана промоция кнїжки – зборнїка роботох вецей авторох „Закарпатска Україна: история-традиция-идентитет”, хтору пририхтал професор українского язика, на Универзитету у Загребу у Републики Горватскей, Євгений Пащенко.

Кнїжку видал Союз Руснацох Українцох Сербиї, а пошвецена є Теодорови Фрицкому, єдному зоз активистох Руснацох и Українцох у Републики Горватскей.

На промоциї о кнїжки буду бешедовац: Микола Шанта, Богдан Виславски, автор зборнїка роботох Євгений Пащенко и його екселенция амбасадор України у Сербиї Олександр Александрович.

То перша кнїжка обявена о Закарпатю на сербскогорватским язику у Сербиї, а зборнїк є роботох позбераних коло 20 авторох хтори найкомпетентнєйши писац о Закарпатю, од академика Василя Нимчука, та по специялистох и дохторох наукох хтори обрабяли тоту тему у своїх роботох зоз цалого швета.

Дзекуюци Союзу любителє кнїжки у Сербиї на тот способ буду мац нагоду упознац ше зоз Закарпатску Україну на своїм язику.

