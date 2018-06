Кажде нове искуство драгоцине

Андреа Рац з Руского Керестура закончела основни студиї на Технолоґийним факултету у Новим Садзе, на напряму Контрола квалитету у поживовей индустриї. Єй виучованє, виглєдованє и усовершованє ше нє закончело ту. Андреа ше одлучела за шлїдуюци крочай, а то була фахова пракса у Белґиї, под час мастер студийох. Цо ю зацикавело и прицагло до иножемства, яки єй обчекованя и яка предносц фаховей пракси звонка нашей жеми, Андреа нам одгадла у шлїдуюцих шорох.

Здобуц роботне искуство у индустриї и применїц знанє здобуте под час школованя лєм єдни зоз причинох прецо ше Андреа одлучела упущиц пойсц опробовац до иножемства. За тоту файту пракси можу ше приявиц студенти хтори закончую основни студиї, або су мастер студенти. Вона ше уписала на мастер студиї чечуцого школского року.

– На пракси сом у Антверпену, а город коло 50 км оддалєни од Бриселу. Уж длугши час сом ше сцела опробовац у даякей програми черанки студентох и жаданє ми було пойсц до иножемства. Нє мала сом конкретно циль до хторей держави би сом любела пойсц, алє знала сом же бим за початок любела остац у Европи. Пракса у Белґиї ше ми найбаржей попачела прето же фирма „Аґфа” ма наисце квалитетну програму за студентох. Студенти уключени до виглєдовацких проєктох и зочую ше зоз проблемами хтори ше каждодньово явяю у индустриї, здобуваю искуство у виглєдовацкей и самостойней роботи. У фирми єст коло 30 студентох зоз рижних универзитетох зоз Европи и Канади хтори на пракси – толкує Андреа.

УСЛОВИЯ КОНКУРОВАНЯ

Пракса тирва од шейсц до 12 мешаци, а Андреа почала з праксу у септембру 2017. року и остава по септембер того року.

– Условия за приявйованє подрозумюю же особа муши буц або студент закончуюцого року на основних студийох, або мастер студент технолоґиї, инженєрства и природних наукох. Нєобходне мац добри оцени и резултати у цеку студийох. Тиж так, барз важне знанє анґлийского язика, прето же то язик на хторим ше комуникує у фирми. На факултету сом дознала за тоту праксу – гвари Андреа.

Вона припознава же кед ше огляднє на осем мешаци хтори за ню, шицко цо обчековала и задумовала ше нє лєм витворело, алє и превозишло шицки єй обчекованя.

– Док сом ше рихтала за одход на праксу, приповедала сом зоз студентами хтори там уж були. Мойо нєсцерпенє росло, прето же ми пренєсли наисце красни упечатки и дожица. Ту бул и страх од нового и нєпознатого. Медзитим, знала сом же нє будзем сама, здобула сом упечаток же людзе любезни и комуникативни – приповеда Рацова.

ПРЕДНОСЦИ ПРАКСИ У ИНОЖЕМСТВЕ

Предносци єст надосц, попри усовершованя язика, упознава ше други култури и обичаї. Нєзависносц и осамостойованє тиж предносц, а зоз Белґиї лєгко одпутовац и до других европских жемох, так же Андреа мала нагоду путовац и упознавац околїско коло себе. Друженє и нови познанства єдно нове и вельке благо у тей приповедки.

– На пракси єст коло 30 студентох, так же ше вше єст зоз ким дружиц. Фирма „Аґфа” у хторей робим то друкарска индустрия, на департману дзе ше прави и тестира инк джет (ink jet development department) тинти, а моя улога тестирац тинти на инк джет главох за друкованє. Мойо днї на роботи випатраю так же их найчастейше препровадзуєм у лабораториї, робим рижни експерименти зоз инк джет главами за друкованє. Можем повесц же колеґове отворени, любезни и помагаме єдни другим. Тото цо ми ше наисце барз пачи то одношенє надредзених ґу студентом. Надредзени доступни студентом, прилапюю нови идеї и сотрудзую, влада тимска атмосфера. Зоз таку файту пракси здобува ше искуство у виглєдовацкей роботи у индустриї, а медзи иншим, здобува ше и искуство у комуникациї и одношеню ґу колеґом, явних наступох и презентацийох – гвари Андреа.

Вона визначує же ю тота пракса одшмелєла и дала нови идеї. Планує закончиц мастер студиї на Технолоґийним факултету у Новим Садзе и предлужиц зоз дальшим усовершованьом.

– Мойо искуство прекрасне и вшелїяк препоручуєм студентом же би ше опробовали у такей файти усовершованя, кед маю нагоди. Кажде нове искуство драгоцине – заключує Андреа.

