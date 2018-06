Други вибор дараз лєпши як перши

Нє лєгко на петнац роки вибрац занїманє, одлучиц же цо бизме сцели робиц „док вирошнєме”, алє кед знаме же ше сцеме уписац и на факултет, вец ґимназия прави вибор. Так зробел Марко Буила з Коцура, хтори ше пред двома роками уписал до руского оддзелєня у керестурскей Ґимназиї „Петро Кузмяк”. Марко успишни школяр, алє є и виолиниста, фолклораш и шпивач.

Прецо ши ше уписал праве до Ґимназиї у Керестуре?

Марко Буила: После Основней школи сом ше сцел уписац до Ґимназиї, алє у Новим Садзе, и то ми бул перши вибор, а Ґимназия у Керестуре ми була на другим месце. Понеже сом за Нови Сад нє мал досц боди, уписал сом ше до Керестура.

Жаль ци же ци ше нє удало уписац ше до Ґимназиї у Новим Садзе?

МБ: Перше гей, медзитим, мнє тераз барз крашнє у керестурскей Ґимназиї. Здобул сом нових товаришох, професоре наисце добри и коректни, так же кед бим тераз ознова мал виберац, такой бим на перше место на лїстини положел Ґимназию у Керестуре.

Жиєш у интернату уж два роки. Яки твойо упечатки?

МБ: Нєт нас вельо, так же нє стално даяка гура, маме мир за ученє и за забаву. Зоз кухарами ше аж дакеди и радзиме же цо най нам уваря, цо наисце супер J. Маме компютерску учальню, потим за ученє… так же, шицко ше ми пачи. Кажди викенд ходзим дому, окрем кед єст даяки причина, лєбо случованє пре хторе треба же бим остал.

У Основней школи у Коцуре ши бул школяр ґенерациї. Предлужел ши зоз истима резултатами и у штреднєй школи?

МБ: Професоре знаю же сом бул школяр ґенерациї, алє, щиро, вообще на тото нє патра. Интересую их лєм яки сом тераз школяр. Затераз сом и далєй одлични, а до конца школованя увидзиме яки будзем мац просек.

Од кеди и дзе ходзиш и на годзини виолини?

МБ: Граєм на виолини од пиятей класи. Теди сом ше уписал до першей класи Музичней основней школи у Вербаше и закончел сом шицки шейсц роки. Тераз ходзим раз тижньово на годзини до Оджаку, алє нє граєм по даяким плану и програми, алє тото цо бим любел научиц грац, тото и вежбам. Тиж так, нєдавно сом ше уключел до оркестру КПД „Карпати” у Вербаше.

Кед ши ше уписовал до стреднєй школи, патрел ши можебуц и на тото же дзе маш векши можлївосци предлужиц учиц ше грац на виолини?

МБ: Га, гей. Сцел сом предлужиц учиц и вежбац, а Ґимназия у Новим Садзе „Йован Йованович Змай” хтора ми була перши вибор, ма хор и оркестер, та сом ше пре тото найбаржей и сцел уписац там. Медзитим, мам и тераз дзе вежбац, а пре цошка у чим уживам ми раз тижньово наисце нє проблем пойсц до Оджаку.

До хторих активносцох ши уключени у Коцуре?

МБ: Од штвартей класи ходзим на фолклор до КУД „Жатва”. Маме проби два раз тижньово и тераз ше ми окреме пачи прето же ше досц нових членох приключело и єст нас досц, поготов же нас єден час було наисце мало.

Попри шицким тим, бул ши и у Петници. Чи плануєш и далєй ходзиц?

МБ: Бул сом раз у першей класи на семинару дружтвено- гуманистичних наукох и добре то було, алє сом ше цошка нє пренашол у тих предметох хтори сом мал, та сом нє предлужел.

Прешлого року ши победзел у катеґориї за найкрасши леґиньски глас на фестивалу „Червена ружа”. Чи плануєш и того року участвовац?

МБ: Так, представел сом ше зоз писню „Мацерова мушкатла” и освоєл сом чобольов. Будзем шпивац и того року. Понеже концепт „Ружи” тераз дакус иншаки, мам ше право змагац и того року, алє, розуми ше, у другей катеґориї, а то – за вкупни наступ.

Тераз ши уж на половки школованя, та можеш повесц цо ци ше пачи, а цо нє у Ґимназиї у Керестуре, и цо плануєш после?

МБ: Щиро, нє мам дацо цо ше ми нє пачи, а пачи ше ми же маме предмети и по руски и по сербски. У Коцуре зме баржей окружени зоз сербским язиком, а одкеди сом у Керестуре, вельо сом злєпшал руски язик, цо ми наисце важне, бо думам же уж кед нас мало єст, треба же бизме свой язик чували и пестовали. Тиж так ше ми пачи яки професоре маю приступ ґу нам. Маме єдно блїзше одношенє, пошвецени су, вше порихтани помогнуц, за догварку и триманє рижних секцийох. А цо после Ґимназиї? Нє знам. Знам лєм же ше на факултет сиґурно упишем. Я барз нєодлучни, прето сом ше и сцел уписац до ґимназиї. После двох рокох ещи вше сом ше нє вязал за даєден предмет, лєбо науку, алє ше наздавам же ше после ещи двох рокох у дачим и пренайдзем.

