Юнийске роздумованє наглас

Положи кют стори.

Превери хто патрел.

Превери хто патрел.

Превери хто патрел.

Опатрел.

Предлужує зоз животом.

#знашжеправда

Шицки ми хтори правиме дньово „to do” лїстини, а вец лєм меняме датум. Геге.

#вецейднїякколбаси

Нєможлїве же лєм я видзим потенциял у тим же би ше фризерай и дисконт пица у сушедстве здружели.

#итесловишешмеяли

Кед зламеш нохец на клянки на виходзе з обисца, забога, врац ше нука, закри з перину прейґ глави и нє виходз цали дзень – вонка це чекаю лєм ещи два зла!!!

#пуйпуй #нїкому

Кому ше ещи случело же добри авто спомалшує коло тебе, и као „яо, яки смарач, тераз спущи скло, као дзе ши мала, ускакуй…”, а у ствари спомалшел пре „лєжацого полицая”, таргнї ше лузерко! Нїкому? Анї мнє.

Фото: pixabay.com

(Опатрене 4 раз, нєшка 1)