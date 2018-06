ДА нє вше НАЙ

Под уплївом сербского язика, словко да ше барз часто хаснує у руским язику. На годзинох руского язика ше вец пробує освидомиц хаснованє того словка и пробує ше го вируциц зоз хаснованя у руским язику. У руским язику єст вецей еквиваленти за сербске словко да, алє проблем у тим же ше тото словко уж так уцагло до руского язика, же ше найчастейше заменює зоз руским най. Да нє мож у шицких случайох заменїц зоз руским най, бо у руским язику маме вецей способи на хтори мож заменїц сербске да. Опатьме приклади.

У виреченю Цошка ми глупе най му пошлєм таке порученє. видзиме же особа хтора го вигварела, мала на розуме же место да (Цошка ми глупе да му пошлєм таке порученє.) треба похасновац руске слово, та автоматски похасновала най, думаюци же так тото виреченє будзе звучац у духу руского язика. Медзитим, нє так. Тото виреченє би, у духу руского язика, мало звучац так: Цошка ми глупе послац му таке порученє.

2. Кеди мушим да пойдзем? → Кеди мам пойсц?

Пойдзем на консултациї най ше розпитам . → Пойдзем на консултациї розпитац ше.

Треба най идзем до школи на праксу. → Мам пойсц до школи на праксу.

Лєм уж най прейдзе. √

Тельо лєм най знаце прецо нє придзем на журку. √

ДОК и КЕД

Чувствуєце розлику медзи словами док и кед? Роздумайце о їх значеню у шлїдуюцих виреченьох.

Явим ци ше кед закончим. Явим ци ше док закончим.

Под уплївом сербского язика (Јавићу ти се кад завршим.), велї хасную слово кед место док. По руски кед закончим, значи же ше робота хтора би мала буц закончена, можебуц нє закончи, а кед повеме док закончим, значи же рахуєме же закончиме тото цо зме почали робиц.

Фото: pixabay.com

(Опатрене 4 раз, нєшка 1)