Млади и лєто

Понеже ше нє будземе дружиц єден час, бо и МАК идзе на лєтнї розпуст, тераз вам пренєшеме хтори младежски збуваня можеце нащивиц у тих лєтнїх мешацох, а у септембру сце годни пречитац и як вони прешли.

Змаганє младих за найкрасши глас, авторску композицию и вкупни наступ на „Червеней ружи” → 29. юний, Руски Керестур

„Тамбурованє” → 13. юлий, Коцур

Кино на отвореним → голєм раз мешачно през лєто, Руски Керестур

Медзинародни волонтерски камп → Од 23. юлия по 4. авґуст, Руски Керестур

„PactON” → конєц юлия, Руски Керестур

„Власни печац младих” → 4. авґуст, Руски Керестур

Акция „Дай и ти свою руку” → авґуст, Коцур

Музична манифестация „По руски” → авґуст, Руски Керестур

Вечар сучасней рускей творчосци за младих → Остатнї днї у авґусту, лєбо перша собота у септембру, Шид

Едукация младих → септембер, Коцур

