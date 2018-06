КОЦУР – Вчера, 28. юния у коцурским Доме култури, маломатурантом подзелєни свидоцтва о законченю осмей класи Основней школи „Братство єдинство”.

Школяром свидоцтва подзелєли їх класни старешини, а окрем свидоцтвох, найлєпши школяре достали Вуково диплому, медзи хторима и школярка ґенерациї Єлена Чордаш.

Будуци стредньошколци нєшка пополньовали лїстини жаданьох за упис до жаданей стреднєй школи.

