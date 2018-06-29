Додзелєни „Видовдански награди”

НОВИ САД – Вчера на Петроварадинскей твердинї, школяром котри посцигли найлєпши успихи на републичних и медзинародних змаганьох, достали „Видовдански награди”.

Найлєпших школярох новосадских основних и стреднїх школох приял городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, вєдно зоз предсидательом Скупштини городу Здравком Єлушичом и членом Городскей ради за образованє Владимиром Єличом, и з тей нагоди им уручели подзекованя односно „Видовданску награду” котру ше школяром додзелює кажди рок на Видовдан, а єй пенєжна сума завиши од места яке завжате на змаганю.

„Видовдаски награди” Городу Нови Сад за 2018. рок достали и найлєпши школяре хтори виучую руски язик у Новим Садзе – Каролина Гарди, Елена Деметер и Михаило Пап, хтори на Републичним змаганю з руского язика и язичней културу у Дюрдьове завжали перши места, а хтори уча Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац, проф. руского язика у Новим Садзе.

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