Конференция о участвованю националних меншинох у явним живоце

СУБОТИЦА – У Суботици нєшка будзе отримана Национална конференция на тему „Участвованє националних меншинох у явним живоце” хтору орґанизую Центер за виглєдованє етницитету и Координация националних совитох националних меншинох.

На Конференциї буду участвовац представителє Координациї, експерти и представителє державних орґанох, а будзе розпатране дїлотворне учатвованє меншинских заєднїцох у явних службох и у политичним живоце.

На нєшкайшей Конференциї будзе присутни и представитель Националного совиту Руснацох, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Конференция закончуюца часц проєкту „Дїлотворна заступеносц националних меншинох у роботи орґанох явней власци и явних службох” хтори потримали Министерство за державну управу и локалну самоуправу, як и Фондация за отворене дружтво.

