РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая по григориянским календаре нєшка припада швето верховних апостолох св. Петра и Павла.

Швето будзе означене на Службох Божих у Катедралней церкви на 8 и 19 годзин, а як звичайно на швета, велька Служба будзе лєм у Марийовим святилїшу Водици на 10 годзин.

Того дня шицким особом котри ноша мено верховних апостолох Петра и Павла нєшка имени дзень.

(Опатрене 29 раз, нєшка 29)