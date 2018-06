Фестивал почина з Виставу и „Червеним пупчом”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка почина 57. Фестивал рускей култури „Червена ружа”, и то з отвераньом Подобовей вистави и 50. музично-танєчну манифестацию за дзеци „Червене пупче”.

У Спортскей гали на 16,30 годзин подобову виставу малюнкох и рисункох младей уметнїци з Нового Саду Лари Петкович отвори подобови уметнїк з Вербасу Владо Няради.

На 17 годзин у дворе Школи „Петро Кузмяк” почнє ювилейне 50. „Червене пупче”. На нїм буду виведзени дзешец нови композициї за дзеци, як и традицийни и модерни танци, дзе наступя дзеци з вецей наших местох, як и госци з Миклошевцох у Горватскей.

Тиж будзе и вистава дзецинских русинкох на тему родзеного дня „Червеного пупча” як и аниматорки за дзеци.

Того року под час „Ружи” нєшка и на ютре, од 14 до 20 годзин за нащивительох будзе отворена Музейна збирка у будинку „Замок”, дзе нащивителє попри стаємней постановки годни опатриц и виставу образох.

