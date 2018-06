На Фестивалу нєшка вечар  младих – „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 57. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” нєшка будзе вечар младих – „Червена ружа” котри почнє на 22 годзин, як плановане кед хвиля дошлєбодзи, на бини у школским дворе.

Тогорочна манифестация „Червена ружа” будзе мац нову концепцию з котру младим дати векши простор и шлєбода же би самостойно обдумали свой наступ, а у одношеню на прешли роки, иншаке и тото же буду виведзени лєм композициї у забавним духу.

У дванац забавних композицийох за найкрасши дзивоцки глас, за нову композицию и за вкупни наступ ше буду змагац млади шпиваче и музичаре зоз Дюрдьова, Коцура, Нового Саду и Руского Керестура.

После нєшкайших програмох будзе друженє за учашнїкох и публику, а та од 23 годзин будзе грац бенд „Банда дрвена”, у орґанизациї младежскoго здруженя „Pact Ruthenorum”.

